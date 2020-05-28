وزيرا السكن والتعليم العالي يكرمان المدير العام للمركز الوطني للبحث التطبيقي بهندسة الزلازل

أشرف وزير السكن، كمال ناصري، ووزير التعليم العالي، شيتور شمس الدين، اليوم الخميس، على تكريم البروفيسور، محـمد بلعزوقي، المدير العام للمركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة الزلازل.

وحسب بيان وزارة السكن، يعد البروفيسور أحد أعمدة قطاع السكن، وقد بذل مجهودات جبارة في مجال البحوث العلمية، خدمةً لقطاع السكن، كما حضر الحفل إطارات من القطاع.

للإشارة، البروفيسور محـمد بلعزوقي، متحصل على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية، سنة 1967 بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر، شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك الصلبة، سنة 1969 بجامعة باريس، شهادة دكتوراة في الهندسة سنة 1972 بجامعة باريس، ومركز خبرة البناء والأشغال العامة.

ويعد البروفيسور محمد بلعزوقي أحد أبرز الإطارات التي شغلت مناصب عليا على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة، باعتباره قامة أكاديمية ومهنية، أسهمت خبرته في الجودة والارتقاء بالنوعية من خلال المتابعة الدائمة والمرافقة الميدانية للمشاريع.

وأشار البيان أن حفل تكريم البروفيسور محمد بلعزوقي هو عرفان وتقدير للمجهودات التي يوليها القطاع إلى كل الشخصيات البارزة والفذة.