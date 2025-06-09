وزيرا السّكن والتعليم العالي يشرفان على احتفاليتي معايدة

أشرف وزيرا السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، والتعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، على احتفاليتي تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حيث أشرف بلعريبي بمقر وزارة السكن، على حفل تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة.

كما أشرف بداري بمناسبة عيد الأضحى المبارك كذلك، بمقر الوزارة، على احتفالية معايدة.

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