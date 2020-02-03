وزيرا الصحة والأشغال العمومية يستقبلان الرعايا العائدين من الصين

استقبل كل من وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، ووزير الأشغال العمومية فاروق شيالي، الرعايا العائدين من ووهان الصينية.

وكانا الوزيران، شيالي وبن بوزيد، يرتديان الكمامات، كإجراءات وقائية.

ووصلت، اليوم الإثنين، الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة.

وحطت الطائرة التي سيتم إجلاء فيها 36 جزائريا ورعايا تونسيين، ورعايا ليبيين، وموريتانيين في العاصمة، بحدود الساعة منتصف النهار.

وقامت السلطات المعنية، بعزل طائرة الجوية الجزائرية القادمة من ووهان، في “T1” بالمطار القديم.

وحسب بيان من الرئاسة الجزائرية، فإن رئيس الجمهورية أمر بترحيل الرعايا الليبيين والتونسيين والموريتانيين ضمن نفس الرحلة الجزائرية الخاصة، بطلب من سلطات بلدانهم.

وشرعت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، في إجلاء أبناء الجالية الجزائرية بمدينة ووهان الصينية.

للإشارة الرحلة الخاصة ستتكفل بإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، البالغ عددهم 36 شخصا ومعظمهم طلبة.