وزيرا الصحة والتعليم العالي يلتقيان أعضاء النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين

عقد وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري، عشية أمس الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين.

وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق الدائم بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. بما يضمن تحسين المنظومة الصحية الوطنية.

كما تطرق الوزيران إلى مجمل المطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين. لا سيما ما تعلق بالنظام التعويضي وتحسين ظروف العمل.

من جهته، جدد الوزيران التزامهما بمواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. من أجل التكفل بمطالبهم، بما يخدم مصلحة المريض والمنظومة الصحية.

وفي ختام اللقاء، أكّد الوزيران أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة بشكل دائم مع النقابات، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التشاور والاستماع.