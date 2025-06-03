وزيرا الصحة والعمل يُسْتقبلان من طرف الوزير الأول السلوفيني

استُقبل كلٌّ من وزير الصحة، عبد الحق سايحي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، من طرف الوزير الأول السلوفيني، روبيرت غولوب.

وجاءت هذه الزيارة في إطار زيارة العمل التي قادتهما إلى جمهورية سلوفينيا، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وخلال اللقاء، تطرق الطرفان إلى مدى تقدم المشاريع الثنائية في مجالات الصحة، التشغيل، والحماية الاجتماعية. وكذا إلى الآليات الملموسة الكفيلة بتوسيع مجالات التعاون، لا سيما من خلال التكوين ونقل الخبرات.

وجدّد الطرفان رغبتهما الأكيدة في تنسيق الجهود من أجل التكفل الطبي بالأطفال الفلسطينيين الجرحى في غزة. وهذا استنادا إلى التزام الرئيس تبون.

ويعكس هذا الالتزام المشترك، على أعلى مستوى من طرف الدولتين، تضامنا فعالا في مواجهة الأزمات الدولية.

وستعمل الجزائر وسلوفينيا على تسهيل عملية نقل هؤلاء الأطفال والتكفل بهم داخل مؤسسات العلاج التابعة لهما. في إطار احترام القانون الإنساني الدولي.

وتتم حاليا دراسة إقامة شراكة عملياتية بين المركز السلوفيني للتأهيل والتمكين والديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية و لواحقها ONAAPH في الجزائر.