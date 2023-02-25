قناة النهار وزيرا الصحة و التضامن يزوران جرحى حادث تيكجدة المأساوي بالبويرة بقلم قناة النهار نشر في 25 فيفري 2023 - 11:53 حادث تيكجدة شارك غرِّد أرسل 30 0 وزيرا الصحة و التضامن يزوران جرحى حادث تيكجدة المأساوي بالبويرة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/px8bq اقرأ أيضا كـ ـارثة.. إرغام تلاميذ في سعيدة على أكل ياغوورت "بيريمي" مع إخفاء تاريخ الصلاحية قناة النهار 22 فيفري خارجية: وضع خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجالية الوطنية في تركيا وسوريا قناة النهار 06 فيفري "كيف تهـ.ـدّد أزمة الغذاء العالمية وجبة الزوالية بالجزائر "الكارانطيطة قناة النهار 11 فيفري وفـاة 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر إنقلاب حافلة بورقلة قناة النهار 18 فيفري "علي عون يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى هذه الشركة" : راكم تحت المجهر..كل واحد يأخذ مسؤوليتو قناة النهار 12 فيفري أجواء ممطرة و رياح على المناطق الجنوبية..التفاصيل قناة النهار 13 فيفري رئيس الجمهورية :" راني مقلق .. وهذا هو عدوي " قناة النهار 24 فيفري عبد المجيد مناصرة: سأقدم إضافة لحركة حمس وسأفتح المجال للطاقات والكفاءات قناة النهار 13 فيفري "نوال زعتر :" خالتي هدرت فيا للناس لي جاو يخطبوني .. قاتلهم ماشي مليحة قناة النهار 11 فيفري صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريون قناة النهار 20 فيفري