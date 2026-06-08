وزيرا الصناعة والسياحة في زيارة عمل إلى أدرار

حلّ وزير الصناعة يحيى بشير، رفقة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي، فجر اليوم الاثنين، بمطار أدرار توات الشيخ سيدي محمد بن لكبير، في إطار زيارة عمل وتفقد إلى الولاية.

وكان في استقبال الوزيرين والي ولاية أدرار فضيل ضويفي، إلى جانب السلطات المحلية وممثلي الهيئات المنتخبة.

يشار أن هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة عدد من المشاريع الاقتصادية والصناعية، والوقوف على واقع الاستثمار وآفاق تطويره بالولاية.

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