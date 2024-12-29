وزيرا الطاقة والري يحلان بوهران في زيارة عمل وتفقد مشتركة

حلَّ مساء اليوم بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير الري، طه دربال، مرفوقين بوفد رفيع المستوى.

وذلك تحسبًا لزيارة العمل والتفقد المقررة ليوم غد الاثنين 30 ديسمبر 2024.

وضم الوفد الرؤساء المدراء العامون لكل من سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب الرؤساء المدراء العامون لمجمع الدراسات والإنجازات، ومجمع كوسيدار، وعدد من إطارات قطاعي الطاقة والري.

وكان في استقبال الوفد الرسمي والي ولاية وهران، سمير شيباني، مرفوقًا برئيس المجلس الشعبي الولائي، وعدد من ممثلي الجهاز التنفيذي، إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار برنامج عمل مكثف يستهدف متابعة وتدشين مشاريع استراتيجية حيوية تعكس التزام الدولة بتطوير قطاعات الطاقة والري وتعزيز البنى التحتية، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان وتحقيق التنمية المستدامة.