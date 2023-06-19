وزيرا الطاقة والصناعة يبحثان التقنيات والتطبيقات النووية للإستخدام الطبي

إجتماع عمل ومتابعة بخصوص وضع خارطة طريق لتوجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدام الطبي.

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،علي عون اليوم اجتماع عمل ومتابعة بخصوص وضع خارطة طريق لتوجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدام الطبي.

الإجتماع حسب بيان الوزارة جرى على مستوى محافظة الطاقة الذرية، وبحضور ممثلي عن وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. بالإضافة الى أعضاء فريق العمل، ممثلي القطاعات المعنية، الطاقة والمناجم، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومحافظة الطاقة الذرية.

وتوج الإجتاع بكُلف بها فريق العمل المشترك بين قطاعات الطاقة والمناجم، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومحافظة الطاقة الذرية.

وخلال الإجتماع تم تقديم عرض عن التقرير الأولي وخطة العمل التي أعدها فريق العمل المشترك بين القطاعات، والتي شملت العديد من الجوانب، أهمها ما تعلق بالوقاية والتشخيص والعلاج وصيانة الأجهزة وكذا التكوين والتدريب والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وأشرف يوم 16 أفريل 2023، وزير الطاقة والمناجم، على تنصيب فريق العمل المشترك بين القطاعات، بهدف الاعداد لخارطة طريق لتوجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية ذات الاستخدام الطبي.

ومن بين مهام هذا الفريق، جرد حالات الاستخدام الحالي في الجزائر للعلوم والتقنيات والتطبيقات النووية في مجال مكافحة السرطان، مع تحديد الاحتياجات الفورية ومتوسطة الاجل في إطار البرنامج الوطني لمكافحة السرطان. والعلاج الاشعاعي والطب النووي والتصوير الطبي والمستحضرات الصيدلانية الاشعاعية.