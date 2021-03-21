وزيرا الطاقة والموارد المائية يبحثان إطلاق محطات جديدة لتحلية مياه البحر

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير الموارد المائية، اليوم الأحد، اجتماع عمل، بمقر وزارة الطاقة.

وحسب بيان للوزارة، فقد حضر الإجتماع، ممثلين عن الوزارتين والرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية للطاقة والمدير العام للجزائرية للمياه.

وخصص هذا الاجتماع لدراسة وضعية محطات تحلية مياه البحر، ولا سيما محطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثة بتلمسان ومقطع بوهران.

بالإضافة إلى كيفية إطلاق مشاريع وحدات تحلية جديدة مدرجة في برنامج الحكومة.

وشدد الوزيران في كلمتهما على أهمية برنامج تحلية مياه البحر، الذي يشكل خيارا استراتيجيا تتبناه الحكومة لتأمين الإمدادات بمياه الشرب.

وأبرز الوزيران المساهمة الكبيرة لإنتاج المياه المحلاة على مستوى 11 وحدة في إمدادات مياه الشرب الوطنية.

ودعا الطرفان، إلى الشروع، بسرعة، مع جميع الأطراف المعنية، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وتفكير متعمق لضمان الأمن القومي لإمدادات مياه الشرب.