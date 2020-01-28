وزيرا العمل والإتصال يحييان ذكرى استشهاد النقابي عبد الحق بن حمودة

شارك اليوم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شوقي عاشق يوسف رفقة وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، في مراسيم إحياء الذكرى 23 لاستشهاد النقابي عبد عبد الحق بن حمودة ، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

كما قاما الوزيران بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري و قراءة فاتحة على المرحوم.

و أكد، الوزير شوقي عاشق يوسف في كلمته على نضال المرحوم الذي كان في مصلحة الجزائرK وفي سياق آخر جدد الوزير التزام الدولة الجزائرية بتعزيز الحوار الاجتماعي على كل المستويات ومع كل الشركاء الإجتماعيين بدون إستثناء، خدمة للعمال وأرباب العمل.