وزيرا الفلاحة والري في زيارة هامة لمعسكر

يشرع وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، اليوم الإثنين، رفقة وزير الفلاحة، طه دربال، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية معسكر.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، سيتم معاينة عدة مشاريع حيوية على غرار وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز صومعة لتخزين الحبوب بطاقة تخزين تقدر ب 01 مليون قنطار. وزيارة مشروع تنقية ونزع الاحوال لسد بوحنيفية. ومشروع تحويل المياه من سد بوحنيفية إلى سد فرقوق.

كما سيقوم ممثلو الحكومة بزيارة وحدة الإنتاج الفلاحي (مزرعة نموذجية سابقا) ببلدية ماوسة.

بالإضافة إلى تدشين مستثمرة خاصة بإنتاج أمهات دجاج البيض ببلدية بوهني. وكذلك معاينة الخزان المائي ذو سعة تخزين تقدر ب 15.000 م3 ببلدية سيق.