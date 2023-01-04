وزيرا النقل والأشغال العمومية يتفقدان غدا مشروع توسعة ميترو الجزائر

يقوم كمال بلجود وزير النقل رفقة وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ ، يوم غد الخميس بزيارة عمل و تفقد إلى ولاية الجزائر.

وحسب بيان وزارة النقل، فإن الوزيرين سيقفان من خلال هذه الزيارة التفقدية، على تقدم المشاريع ذات الصلة بقطاع النقل سيما مشروع توسعة مترو الجزائر بشطريه عين النعجة – براقي والحراش – مطار الجزائر الدولي.

كما سيقوم الوزير بلجود بزيارة تفقد أيضا للمحطة البرية كبار معطوبي حرب التحرير الوطني بخروبة . يضيف البيان