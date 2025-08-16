وزيرا النقل والعمل يشاركان في جنازة ضحايا حادث وادي الحراش

شارك وزير النقل، السعيد سعيود، رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم السبت، في مراسم تشييع جنازة ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بوادي الحراش، وذلك بمقبرة عبان رمضان.

وحسب بيان لوزارة النقل، جرت المراسم بحضور السلطات الأمنية والمحلية والعسكرية.

وخلال هذه المناسبة الأليمة، قدّم الوزيران واجب العزاء والمواساة لعائلات الضحايا. سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الأرواح الطاهرة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.