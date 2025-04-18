وزيرا البريد والعمل يعاينان الأضرار التي خلفها حريق المركز التقني لاتصالات الجزائر بأولاد فايت

تنقل سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رفقة فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى المركز التقني لاتصالات الجزائر بأولاد فايت.

وجاءت هذه الزيارة على إثر الحريق الذي اندلع، اليوم الجمعة، بالمركز التقني لاتصالات الجزائر في أولاد فايت.

وخلال الزيارة، تم تقييم الأضرار الناجمة عن الحريق وتقديم التعليمات الضرورية لضمان إعادة تشغيل المرفقين في أقرب وقت ممكن.