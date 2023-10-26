وزيرة إسبانية تدعو الدول الأوروبية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل

طالبت وزيرة الحقوق الإجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الدول الأوروبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. واتخاذ عدة إجراءات عقابية بحقها بسبب قصفها المدنيين في غزة.

وقالت بيلارا في منشور على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية”.

ودعت بيلارا الدول الأوروبية إلى اتخاذ 4 إجراءات ضد إسرائيل وهي “قطع العلاقات الدبلوماسية معها”. و”فرض عقوبات إقتصادية شبيهة بالتي فرضها الغرب على روسيا”.

كذلك طالبت بـ”حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل” و”تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.