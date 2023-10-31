وزيرة إسبانية لزعماء أوروبا: “إلى متى تجعلوننا متواطئين في جرائم غزة؟”

قالت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا، إن الكيان الصهيوني يظهر أسوأ ما في الإنسانية بقصفه المستشفيات ومخيمات اللاجئين والأطفال وكبار السن.

وقالت إيوني بيلارا في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين والأطفال والمسنين العزل، تظهر إسرائيل أسوأ ما يمكن أن يكون عليه البشر.”

وأضافت في رسالة لزعماء أوروبا :”يا لها من إهانة.. إلى متى سوف يجعلنا الزعماء الأوروبيون متواطئين في هذه الوحشية؟”

وكانت بيلارا قد وجهت أول أمس أيضا رسالة إلى زعماء أوروبا قالت فيها: لا تجعلونا متواطئين في الإبادة الجماعية.. تحركوا”.

وأدانت ذات الوزيرة في وقت سابق ما يقوم به الكيان الصهيوني في قطاع غزة من أفعال قالت إنه يمكن اعتبارها “جريمة حرب وإبادة جماعية مبرمجة”.

كما أكدت بيلارا أن الكيان العبري ترك مئات الآلاف من الأشخاص من دون كهرباء ولا طعام ولا ماء، ويقوم بعمليات قصف للمدنيين، مما يعد عقابا جماعيا ينتهك بشكل خطير القانون الدولي الإنساني ويمكن اعتباره جريمة حرب.

وللإشارة، ارتكبت قوات الاحتلال اليوم مجزرة جديدة في مخيم جباليا في قطاع غزة، حيث بلغ العدد الأولي لضحايا هذه المجزرة بـ 400 بين شهيد وجريح.