وزيرة البريد: الرسوم والتعريفات مصدر أموال بريد الجزائر

صرحت وزيرة البريد، هدى ايمان فرعون، اليوم الخميس، أن الرسوم والتعريفات هي مصدر أموال بريد الجزائر.

وأشارت، خلال ردها على أسئلة النواب، بالمجلس الشعبي الوطني، أن النظام المالي لبريد الجزائر، هو نموذج تشاركي عكس البنوك.

وبلغة الأرقام، كشفت أن بريد الجزائر يعيش أريحية مالية، حيث بلغت نفقات التسيير، 37 مليار دينار، منها 29.6 مليار أجور.

وبلغت شبكة الألياف البصرية، أكثر من ملياري دينار، أما نقل الأموال وحراستها، فقد كلف أكثر من 400 مليون دينار.

وقد كلفت صناعة بطاقات البريد، أكثر من 900 مليون، مشيرة أن هناك أكثر من 3 ملايين عملية تتم يوميا.