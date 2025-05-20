وزيرة البيئة: الإنتهاء قريبا من إعداد الإستراتيجية الجديدة لحفظ وتثمين التنوّع البيولوجي

قالت وزيرة البيئة نجيبة جيلالي، إن الجزائر تولي إهتماما بالغا لحماية تنوعها البيولوجي الغني والمميز.

وأضافت وزيرة البيئة خلال اليوم الدراسي حول التنوع البيولوجي في الجزائر الموجه للأسرة الإعلامية، المنظَّم في إطار إحياء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. أن الإحتفالية هذه السنة تأتي تحت شعار: “الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة”. في رسالة واضحة نحو ضرورة إقامة علاقة متوازنة مع البيئة وصون خدمات النظم البيئية بما يضمن استمراريتها واستدامتها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجزائر تولي اهتماما بالغا لحماية تنوعها البيولوجي الغني والمميز، وهو ما ترجم من خلال وضع 24 هدفًا وطنيًا. 11 منها تتعلق بالإعلام والتحسيس والتربية البيئية. مضيفة أن الإعلام شريكًا أساسيًا في الجهود الوطنية الرامية إلى وقف فقدان التنوع البيولوجي وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأفادت الوزير، بأن قطاع البيئة وجودة الحياة بصدد الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحفظ وتثمين التنوع البيولوجي للفترة 2025-2030. والتي تم إعدادها بطريقة تشاركية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من صندوق البيئة العالمي. كما سيتم وضع خطة اتصال وطنية متعددة الوسائط. وتوفير كافة الوسائل التقنية والمعلوماتية للترويج لأهداف الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتنوع البيولوجي 2025–2030.

كما أكدت وزيرة البيئة، أن الجزائر سجّلت تقدمًا ملحوظًا في مجال حماية التنوع البيولوجي، من خلال توسيع الشبكة الوطنية للمناطق المحمية التي أصبحت تغطي 44% من المساحة الوطنية. تصنيف مواقع جديدة كمناطق محمية، على غرار جبال الليدوغ وجزيرة رشقون. بالإضافة كذلك إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى التوفيق بين التنمية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الأرياف والغابات. وتقييم وضعية الشريط الساحلي في إطار عمليات التنظيف الكبرى. ناهيك عن تكوين آلاف الفاعلين في مجالات حراسة البيئة، الصيد، تربية المائيات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

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