وزيرة البيئة.. التوجه نحو خلق سوق متكامل خاص برسكلة وتثمين النفايات

تهدف وزارة البيئة والطاقات المتجددة إلى خلق سوق متكامل خاص برسكلة. وتثمين النفايات للمساهمة في ترقية الاقتصادي الوطني، حسبما أفادت به بالبليدة وزيرة القطاع، فازية دحلب.

وأوضحت دحلب في تصريح لوأج، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قامت بها للولاية. أن دائرتها الوزارية “تسعى إلى خلق سوق متكامل خاص برسكلة. وتثمين النفايات للمساهمة في خلق مناصب عمل وترقية الاقتصاد الوطني”.

وأضافت أن “الجهود منصبة اليوم على خلق سوق متكامل يضم مستثمرين مختصين في إنتاج الشاحنات. الخاصة برفع النفايات التي تم فرزها. وكذا مؤسسات مختصة في إنتاج حاويات النفايات المفروزة و أخرى مختصة في جمع النفايات القابلة للرسكلة”.

وسجلت أن خلال العشرين سنة الأخيرة تم القضاء على نحو 3000 مفرغة عشوائية. والتحول نحو استحداث مراكز الردم التقني. وأن وزارة البيئة و الطاقات المتجددة تعمل حاليا على الانتقال إلى مرحلة تثمين. وإعادة تدوير النفايات القابلة للرسكلة بالتعاون مع عدة قطاعات وزارية أبرزها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.