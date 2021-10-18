وزيرة البيئة: الجزائر بذلت جهودا لتحقيق التنمية البيئية والإقتصادية

أكدت وزيرة البيئة سامية موالفي، اليوم الاثنين. أن البعد البيئي أصبح يكتسي أهمية كبيرة في نمط الحياة اليومية، مشيرة الى أن الجزائر بذلت جهودا لتحقيق لتحقيق أعلى درجات الجودة في التنمية البيئية والإقتصادية.

وأضافت الوزيرة على هامش مراسم الإحتفال باليوم العالمي للتغذية، أن الاعتماد على السياسات الإقتصاية الغير متوازنة أدى إلى تفاقم مشكلة التلوث البيئي وتدهور الأمن الغذائي.

وللحد من هذه الظاهر أكدت الوزيرة، أن الجزائر بذلت جهودا في إطار رؤيتها الطموحة لتحقيق تنمية وطنية وإلتزامها بتحقيق أعلى درجات الجودة في مجالات التنمية الاقتصادية الإجتماعية وكذالك البيئية.

إضافة إلى الكثير من الجهود الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف رقم 12 الذي يرمي إلى ضمان أنماط استهلاك وانتاج مستدامة.

ومن ضمن مؤشراته لآفاق 2030 ذكرت الوزيرة إعتماد مخطط عمل وطني لأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، حيث تم في هذا السياق المصادقة على مخطط يستهدف المنظمات و الشركات، الإدارات وكذا الجماعات المحلية والمجتمع المدني باعتباره شريك أساسي وفعال وأداة يعوّل عليها لتجسيد الاستراتيجية البيئية.

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