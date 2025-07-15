وزيرة البيئة: الجزائر ملتزمة تجاه قضايا المناخ والبيئة

أكّدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الثلاثاء، لدى اشرافها على إطلاق الفرع المحلي لـ “Clim-Gov2″ بقاعة المحاضرات بمقر بنك الإسكان. بباب الزوار (الجزائر العاصمة). أن هذا المشروع الرائد يُجسّد مرحلة جديدة من التزام الجزائر القوي. والمستمر تُجاه قضايا المناخ والبيئة.

وجاء هذا في كلمة ألقتها وزيرة البيئة وجودة الحياة. لدى اشرفها على مراسم فعاليات الورشة الخاصة. بإطلاق الفرع المحلي لمشروع “Clim-Gov2″. الذي يعد امتدادا للمرحلة الأولى التي توجت بإعداد مخططات مناخ محلية نموذجية في العديد من الولايات.

كما أكّدت الوزير أن هذا المشروع الرائد الذي يأتي في إطار دعم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ في الجزائر. بالشراكة مع شركائنا الدوليين. يُعدّ لبِنة إضافية في مسار الانتقال البيئي الذي انتهجته البلاد كخيار استراتيجي. انسجامًا مع التزاماتها الدولية. ولا سيما اتفاقية باريس للمناخ.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المشروع ثمرة شراكة مثمرة بين الجزائر وكل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. وهو ما يعكس عُمق الثقة والتفاهم المتبادل مع الشركاء الدوليين. ويؤكد أهمية العمل التشاركي في التصدي للتحديات المناخية الراهنة.

كما أوضحت جيلالي أن مشروع “ClimGov II” لا يُمثل فقط أداة لتنفيذ التزامات الجزائر المناخية. بل هو أيضًا رافعة لتحسين جودة الحياة للمواطن الجزائري. لأن يتكيّف مع آثار التغيرات المناخية. وتقوية قدرات الجماعات المحلية. وتمكين النساء والشباب. من لعب أدوار محورية.

وأشارت إلى ان المشروع، في شقّه المحلي. يشكّل محطة استراتيجية لتجسيد السياسات المناخية على المستوى المحلي. من خلال إدماج أفضل لمختلف الرهانات المناخية ضمن ديناميكيات التنمية الاقتصادية والإقليمية.

وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الأولى من المشروع. وشكلت تجربة ناجحة وواعدة، “مكّنت من تعزيز قدرات الجماعات المحلية وفتح المجال أمام إدماج البعد المناخي في السياسات المحلية.