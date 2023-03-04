 وزيرة البيئة.. الطاقات المتجددة مفتاح التغلب على ندرة الطاقة

شاركت الوزيرة الدكتورة سامية موالفي في الطبعة 27 ليوم الطاقة الذي تنظمه المدرسة المتعددة التقنيات قسم الهندسة الكيمائية التي جاءت هذه السنة تحت عنوان “الأولوية المناخية، النجاعة الطاقوية و الهيدروجين الأخضر”. والذي عرف حضور عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، مدراء عامون وإطارات عن مختلف المؤسسات، خبراء وباحثين وطلبة.

كما تطرقت وزيرة البيئة خلال مداخلتها، إلى موضوع التحول العميق لمنظومة الطاقة. معتبرة إياه “ضروري لمستقبل إنساني آمن مناخياً، قصد الوفاء بالتزامات التنمية المستدامة”.

في حين، أضافت وزيرة البيئة، أن الطاقات المتجددة هي المفتاح للتغلب على ندرة الطاقة. وتوفير خدماتها اللازمة دون الإضرار بصحة الإنسان أو النظم البيئية. مؤكدة أن الجزائر تسعى على غرار كل دول العالم إلى تحقيق أمنها في هذا المجال. بما يكفل استهلاكها المحلي ويضمن التصدير للخارج.

وأكدت موالفي، كذلك أن الجزائر من خلال “رؤيتها لـ” 2035 تهدف لمراعاة مسألة البيئة واستدامتها والانفتاح على مجالات نظيفة”. “تساهم في حماية المحيط وتطور الاقتصاد الأخضر وتحقيق العدالة المناخية”.