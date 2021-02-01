وزيرة البيئة: النفايات المعالجة لا تصدر إلى الخارج

كشفت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، أنه يجب الوصول إلى 10 بالمئة من رسكلة البلاستيك على المستوى الوطني آفاق 2024.

وأضافت الوزيرة خلال زيارتها إلى ولاية سطيف، أن النفايات الاستشفائية خطيرة لكن مخلفات الباقية من الحرق تعد اكثر خطورة.

وأوضحت بن حراث، أنه يمكن لهاته المخالفات أن توجه لخلق الطاقة البديلة، داعية إلى توظيفها للإنارة الخارجية للمصانع.

وأمرت الوزيرة، المفتشين على مستوى الوزارة بمتابعة مصير بقايا حرق النفايات الاستشفائية المتواجدة بمنطقة النشاطات الولجة.

كما أعلنت عن سحب رخصة الاستغلال من أصحاب المؤسسات الذين لا يمتثلون لقوانين التخلص من بقايا حرق النفايات الاستشفائية.

خاصة وأن بقايا النفايات الإستشفائية تعد من الغازات الدافئة وهي مشبعة بco2 ثاني أكسيد الكربون.

وقالت الوزيرة، أن رئيس الجمهورية سبق وأن أمر بأن كل النفايات المعالجة بالجزائر لا تصدر إلى الخارج.