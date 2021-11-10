وزيرة البيئة تؤكد دعم الجزائر لاستضافة مصر لمؤتمر تغيّر المناخ القادم (cop27)

أكدت وزيرة البيئة سامية موالفي اليوم الاربعاء، دعم الجزائر لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم (cop27).

وفي هذا السياق أعربت وزيرة البيئة حسب ما نشره “مباشر”عن تقديرها لرئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته الحالية.

كما أكدت استعداد الجزائرلتقديم الدعم لمصر في الإعداد للمؤتمر، مشددة على أهمية رفع الوعي بقضايا البيئة وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال إدارة المخلفات.

يأتي هذا خلال مباحثات أجرتها وزيرة البيئة سامية مولفي مع نظيرتها المصرية ياسمين فؤاد حول سبل التعاون البناء بين البلدين.

وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأطراف الـ26 باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي تترأسه المملكة المتحدة.

وهذا بحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم. حيث ناقش الجانبان، خلال اللقاء، طرق تسهيل إجراءات التمويل في مجال المناخ.

كما أكدا أهمية العمل على تلاحم الرؤى ووجهات النظر بين الدول العربية في مجال المناخ.إضافة الى ضرورة توحيد الجهود لدعم استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ cop27.

كما تمت مناقشة مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين، و السعي لتفعيلها، خاصةً فيما يتعلق بمجال التصحر.

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