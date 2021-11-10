وزيرة البيئة تؤكد دعم الجزائر لاستضافة مصر لمؤتمر تغيّر المناخ القادم (cop27)
أكدت وزيرة البيئة سامية موالفي اليوم الاربعاء، دعم الجزائر لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم (cop27).
وفي هذا السياق أعربت وزيرة البيئة حسب ما نشره “مباشر”عن تقديرها لرئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته الحالية.
كما أكدت استعداد الجزائرلتقديم الدعم لمصر في الإعداد للمؤتمر، مشددة على أهمية رفع الوعي بقضايا البيئة وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال إدارة المخلفات.
يأتي هذا خلال مباحثات أجرتها وزيرة البيئة سامية مولفي مع نظيرتها المصرية ياسمين فؤاد حول سبل التعاون البناء بين البلدين.
وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأطراف الـ26 باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي تترأسه المملكة المتحدة.
وهذا بحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم. حيث ناقش الجانبان، خلال اللقاء، طرق تسهيل إجراءات التمويل في مجال المناخ.
كما أكدا أهمية العمل على تلاحم الرؤى ووجهات النظر بين الدول العربية في مجال المناخ.إضافة الى ضرورة توحيد الجهود لدعم استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ cop27.
كما تمت مناقشة مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين، و السعي لتفعيلها، خاصةً فيما يتعلق بمجال التصحر.
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موالفي: نهدف إلى الحفاظ على البيئة تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية
موالفي: نهدف إلى الحفاظ على البيئة تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية
كما شاركت وزيرة البيئة سامية موالفي اليوم الاثنين رفقة الوالي المنتدب لدرارية والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية مع كافة أطياف المجتمع المدني
لإحياء اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر من كل سنة.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية على هامش احياء هذا اليوم، نهدف من خلاله إلى تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
لاسيما الالتزام رقم 33 المتعلق بتحسين الاطار المعيشي للمواطن وبالتالي الحفاظ على البيئة من خلال القيام بحملات تشجيرية واسعة تمس كل التراب الوطني.
و الذي نشرف اليوم على انطلاقتها بمعية المجتمع المدني الذي نعتبره دائما الشريك الفعلي والأساسي لتحقيق الأهداف والاستراتيجية المسطرة من طرف قطاع البيئة.
أدعو من هذا المنبر جميع أطياف المجتمع أن يساهموا في هذه العملية.
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