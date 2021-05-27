وزيرة البيئة تؤكد على ضرورة تجسيد البرنامج الإفريقي للإنعاش الأخضر

شاركت وزيرة البيئة دليلة بوجمعة، اليوم الخميس، في أشغال الاجتماع رفيع المستوى الـ31، لمكتب المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، بتقنية التحاضر المرئي.

وحسب بيان للوزارة، أكدت دليلة بوجمعة، على ضرورة الاستثمار في البحث العلمي وحشد موارد مالية جديدة وإضافية لتجسيد البرنامج الإفريقي للإنعاش الأخضر.

كما تطرقت الوزيرة، إلى تحضيرات تنظيم الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي “15 CDB COP”، المزمع عقده في أكتوبر 2021 بالصين والذي سيشهد المصادقة على الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ما بعد 2020.

وفي ذات الخصوص، أصرت الوزيرة على أن هذا الإطار يعتمد على وضع رابط قوي مع تجسيد أجندة 2063 للإتحاد الإفريقي، وأهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية حول التنوع البيولوجي.

وفيما يخص تحضيرات تنظيم الاجتماع الـ26 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، أكدت الوزيرة على ضرورة التمسك بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة والاعتراف بالجهود المبذولة من طرف الدول الإفريقية في مجال التكيف للتغيرات المناخية.

كما دعت الوزيرة إلى تحالف استراتيجي بين الصحة والبيئة، كقاعدة أساسية لخطة العمل ما بعد كورونا للقارة الأفريقية.اقتناعا منها بأن العمل على الحد من أشكال التلوث المختلفة وظهور كل أشكال الفيروسات.

ومن جهتهم، ناشد وزراء القارة الإفريقية بضرورة الإلحاح والإصرار لحشد الموارد المالية، لدعم القدرات وتحويل التكنولوجيات قصد تحقيق أهداف إتفاقية التنوع البيولوجي.