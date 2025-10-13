وزيرة البيئة تؤكد على ضرورة تكوين ودعم الشباب لاحتراف المهن البيئية

أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم الإثنين، على ضرورة تكوين ودعم قدرات ومؤهلات الشباب وكذا مرافقتهم لاحتراف المهن البيئية وبلوغ مسعى التنمية المستدامة.

وخلال إشرافها على لقاء تنسيقي حول تشجيع المقاولاتية البيئية ( تكوين، دعم ومرافقة )، أكدت وزيرة البيئة على دعم قدرات ومؤهلات الشباب لاحتراف المهن البيئية وبلوغ مسعى التنمية المستدامة، لما توليه السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية من أهمية وأولوية لمسائل البيئة وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث في البناء المؤسساتي للدولة.

وأشارت الوزيرة في كلمتها، أن هذا اللقاء سيفتح آفاق جديدة للشباب في مجال التخصص والاحترافية في عديد المهن التي سيتولى المعهد الوطني للتكوينات البيئية تحت وصاية الوزارة الإشراف على تكوين تقني للشباب المتربص بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في عديد الاختصاصات الهادفة إلى تثمين الموارد ودعم الاقتصاد الدائري حماية الإيكولوجية من جهة وخلق فرص عمل نوعية من جهة أخرى.

وأضافت كريكو أن هذا التكوين سيسمح بالتوجيه نحو الاحترافية العملية من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة تدخله عالم الشغل عبر جهاز الوكالة الوطنية للقرض المصغر في إطار سلسلة عملية متكاملة من المراحل التنسيقية لعديد القطاعات الذي تؤهل شبابنا دخول واحتراف المقاولاتية البيئية بكل ثقة ومسؤولية.