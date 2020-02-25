وزيرة البيئة تبحث سبل التعاون الإقتصادي مع المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني

تباحثت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، اليوم الثلاثاء سبل تطوير العلاقات الإقتصادية مع كل من المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني ورئيس مندوبية الإتحاد الأوروبي بالجزائر.

و جرت المباحثات في إجتماعين منفصلين وخلال إستقبالها للمبعوث البريطاني، لورد ريسبي، رحبت الوزيرة بمقترحات التعاون والمتمثلة في الإنتقال الطاقوي والإيكولوجي.

وعبر المسؤول البريطاني عن إرادة بلده في دفع العلاقات الإستراتيجية وتطور مناخ الأعمال مع الجزائر خصوصا في مجال البيئة والطاقات المتجددة.

وتطرقت الوزيرة مع رئيس مندوبية الإتحاد الأوروبي إلى سبل دعم علاقات التعاون الثنائي في مجال التنمية المستدامة والطاقات المتجددة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تقاسم التجارب وتبادل الخبرات في العديد من الملفات ذات الصلة على غرار التغيرات المناخية والنظام البيئي البحري.

وشددت الوزيرة على ضرورة تنفيذ المشروع المتعلق بالتسيير المدمج للنفايات2019/2022.