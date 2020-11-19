وزيرة البيئة تبحث مع السفير البرتغالي دعم العلاقات بين البلدين

استقبلت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سفير البرتغال بالجزائر “لويس دي البكارك فيزلوزو”.

وحسب ما نشرته الوزيرة على صفحتها الرسمية بفايسبوك، استعرض الطرفان خلال اللقاء، الفرص المتاحة لدعم العلاقات بين الجزائر والبرتغال من خلال تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة.

وركزت الوزيرة، على ضرورة إعادة بعث أشغال اللجنة المشتركة لتنفيذ المحاور التي جاءت في مذكرة التفاهم المبرمة بين الطريفين سنة 2015.

وأشارت بن حراث، غلى إن هذه المحاور تتعلق بتسيير النفايات الحضرية والصناعية، وترقية التكنولوجيات الأكثر نقاء لبعث الإقتصاد الأخضر، والمحافظة على التنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية.