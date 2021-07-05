وزيرة البيئة: تحاليل شاطئ تنس ستظهر غدا ولا يمكننا التنبؤ بأسباب الحادثة

قالت وزير البيئة، دليلة بوجمعة، في تصريح لـ”النهار اونلاين”، إنّ التحقيق المتعلق بحادثة شاطئ تنس ستظهر نتائجه غدا وأن المشرفين على التحقيقات والتحاليل خبراء جزائريون.

وقالت بوجمعة في تصريحها لـ “النهار اونلاين”، إنه لايمكن التنبؤ بالنتائج، غير أن التحقيق والتحاليل ستشمل مياه البحر ومياه .الوادي المحادي للشاطئ. وأكدت الوزيرة أنها عينت فريقين اثنين للقيام بالتحاليل بالتنسيق مع المرصد الوطني للبيئة والساحل

بالموازاة مع ذلك، أصدرت وزارة البيئة بيانا اليوم جاء فيه أنه وفي إطار مواصلة للتحاليل التي باشرها فريق وزارةالبيئة فور وقوع حادثة اغماء المصطافين بولاية الشلف بشاطئ تنس تحديدا، تنقل صباح اليوم تقنيي مخبر المرصد الوطني للبيئة والتنمية والمستدامة #onedd التابع لوزارة البيئـة

وعليه فقد تم أخذ عينات من المياه والهواء وإجراء التحاليل عليها بكل من ميناء تنس، شاطئ تنس المركزي، شاطئ مارينا وواد علالة وعلى مستوى المنشآت المجاورة لمكان الحادث