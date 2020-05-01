وزيرة البيئة: تحية لكل من يزاولون عملهم في زمن الكورونا

قدمت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، اليوم الجمعة، تهانيها، لعمال الجزائر، بمناسبة الاحتفال بعيدهم العالمي.

وأعربت الوزيرة عن خالص تقديرها لجميع عمال قطاع البيئة والطاقات المتجددة، وعمال الجزائر عامة الذين يُعول عليهم في تحقيق التقدم والازدهار.

وأضافت “لا يزال العمال في جائحة كورونا يؤدون أعمالهم بهمة وكفاءة وإتقان في مختلف المجالات، خاصة من هم في الصفوف الأولى في مواجهة المرض وجها لوجه، حاملين أرواحهم على أيديهم، مبتغين وجه الله تعالى ورفعة الجزائر ونهضته، ونخص بالذكر منهم عمال النظافة والصحة والأمن”.

ودعت بن حراث بهذه المناسبة، العمال، إلى الأخذ بالأسباب في المحافظة على أرواحهم وأرواح زملائهم ومجتمعهم، وذلك بالعمل بإرشادات ونصائح وزارة الصحة واستخدام وسائل السلامة والوقاية.