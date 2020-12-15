وزيرة البيئة تدعو أصحاب المؤسسات الصناعية للتوجه إلى إقتصاد أكثر نقاء

الوطني
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وزيرة البيئة تدعو أصحاب المؤسسات الصناعية للتوجه إلى إقتصاد أكثر نقاء
بقلم نادية بن طاهر

دعت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، المتعاملين الإقتصاديين ومسيري المؤسسات الصناعية والإنتاجية لضرورة حماية البيئة والتوجه إلى إقتصاد أكثر نقاء.

وطلبت الوزيرة، من المعنيين، استخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة في نشاطاتهم، التي تساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية والمقللة من استهلاك الطاقة والماء.

ودعت بن حراث، إلى إستخدام التكنولوجيات التي تساهم في التقليل انبعاثات الغازات الدفيئة حفاظا على توازن الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي.

وحسب بيان للوزيرة، فقد شاركت بن حراث في الأيام الدراسية المنظمة من طرف المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة.

وحملت هذه الأيام عنوان “أنظمة تشغيل المؤسسات العمومية الجزائرية” تحت شعار “واقع وآفاق” والتي تدوم يومين.


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