وزيرة البيئة تدعو المدراء الولائيين للتعامل بجدية مع المسؤوليات

عقدت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، اليوم الأحد، اجتماعا تقييميا، مـع المدراء الولائيين للبيئة والمفتشين الجهويين ومدراء المؤسسات تحت الوصاية.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية للأعمال الموكلة للوزارة وكذا مراقبة الأوضاع الراهنة خصوصا في ظل جائحة كورونا.

وقد تم من خلال اللقاء، التطرق إلى عدة نقاط أبرزها الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا من عمليات التعقيم والتحسيس مركزيا ومحليا.

وكذا وضعية المشاريع المبرمجة في إطار ميزانية التجهيز أو الصندوق الوطني للبيئة والساحل والمشاكل التي تواجهها.

ومدى إشراك المجتمع المدني في مختلف مشاريع ونشاطات قطاع البيئة، وذلك وتطبيقا لإستراتيجية القطاع التي تعتبره شريكا أساسيا وفاعلا في تطبيق هذه الإستراتيجية.

وتكثيف عمليات التشجير خاصة في الأماكن التي تعرضت للحرائق وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات، للحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء.

وأكدت الوزيرة في نهاية الاجتماع، على ضرورة التعامل بجدية مع المسؤوليات الملقاة على عاتق كل مسؤول مركزي أو محلي، متابعة انشغالات المواطن المتعلقة بالبيئة.

واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من البيروقراطية، وإعتماد أسلوب التقارير الدورية والتقييم المستمر مما يحقق النجاعة الدائمة للقطاع، تضيف الوزيرة.