وزيرة البيئة تدعو لتجنب ذبح الأضاحي أمام المنازل والتجمعات

أكدت وزيرة البيئة، سامية موالفي، في تدخل لها على تلفزيون “النهار”، اليوم الأحد، إن احترام الاجراءات الوقائية خلال عيد الأضحى، أولوية قصوى.

ودعت الوزيرة، المواطنين، لتفادي التجمعات في العيد، وعدم ذبح الأضاحي أمام المنازل والعمارات.

مشددة على ضرورة نحر الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك، مع احترام التباعد الإجتماعي واستعمال القفازات والتنظيف.

كما دعت الوزيرة، لعدم تبذير المياه، والتخلص من بقايا الأضاحي بالطريقة الصحيحة، وذلك بوضعها في الأماكن المخصصة لها، لمساعدة عمال النظافة.

وبخصوص جلد الأضاحي، دعت الوزيرة لوضعها في أكياس ورميها في الأماكن المخصصة لها، للإستفادة منها كونها ثروة حقيقية، حيث سيتم استرجاعها من طرف مصالح وزارة الصناعة.

وطلبت الوزيرة، من المواطنين، المحافظة على نظافة المحيط، مؤكدة إنه وفي ظل أزمة المياه، علينا رفع التحدي والصبر، لنون شهود وفاعلين على تحولات كبيرة ستشهدها بلانا بفضل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.