وزيرة البيئة تدعو لغرس الأشجار لمكافحة التلوث والتصحر

دعت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، الجميع، إلى غرس الأشجار، بمناسبة اليوم الوطني للشجرة والأسبوع الدولي للشجرة.

وفي تدوينة على حسابها بفايسبوك، أوردت الوزيرة: “نذكر أنفسنا وإياكم أن غرس الأشجار يعد أنجع طريقة لمواجهة التلوث ومكافحة التصحر”.

وأضافت بن حراث: “تعتبر الأشجار الوسيلة الطبيعية الأكثر فعالية للمحافظة على التوازنات الايكولوجية والمناخية، ومنه على الصحة والسكينة العمومية”.

واستغلت الوزيرة هذه المناسبة، لدعوة ممثلي المجتمع المدني والجمعيات البيئية للمشاركة بقوة في فعاليات وأنشطة التشجير بهدف غرس الثقافة البيئية في المواطن.

ويأتي ذلك، لضمان استدامة الغطاء النباتي والمحافظة على الشجرة.