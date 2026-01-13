وزيرة البيئة تزور الديوان الوطني للأرصاد الجوية لهذا السبب

قامت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى مقر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء اللجنة الوطنية للمناخ.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق القطاعي الهادف إلى مرافقة وتمكين مختلف الجهات بما يسهم في إنجاح مسار المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، ولاسيما من خلال إدماج البعد المناخي في المخططات الولائية للتنمية،

كما تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، وتكريس المقاربة العلمية في معالجة قضايا التغيرات المناخية، بما ينسجم مع الجهود الإستراتيجية التي يبذلها الديوان الوطني للأرصاد الجوية في مجال الرصد والتحليل المناخي.

وقد سمحت الزيارة للوزيرة والوفد المرافق لها بالاطلاع على مهام الديوان ودوره المحوري في رصد وتحليل التغيرات المناخية، وإعداد التنبؤات الجوية والمناخية، فضلاً عن إنتاج المؤشرات والمعطيات الاستشرافية التي تشكّل قاعدة أساسية لرسم السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على أسس علمية دقيقة.

كما تم الوقوف على الجهود المبذولة في مجال تطوير أنظمة الإنذار المبكر، باعتبارها آلية استراتيجية لتعزيز الوقاية من المخاطر الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية، والحد من آثارها على السكان والممتلكات والبيئة.

وأكدت وزيرة البيئة، في هذا السياق، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات، والعمل على إدماج البعد المناخي في البرامج التنموية المحلية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية.

وتندرج هذه الزيارة ضمن مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وتطوير أدوات التنبؤ والوقاية، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.