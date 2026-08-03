وزيرة البيئة تستقبل الأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

استقبلت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، إبراهيم التركي، الأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول القضايا البيئية الراهنة، لا سيما في مجالات مكافحة التغيرات المناخية، وترقية الاقتصاد الدائري، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما تم بحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز التنسيق مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. إلى جانب عرض تجربة الجزائر في مشروع السد الأخضر، بمقاربة اقتصادية واجتماعية أكد عليها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة إعادة تعبئته وتأهيله سنة 2023، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.