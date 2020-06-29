وزيرة البيئة تستقبل الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

إستقبلت صباح اليوم الإثنين، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، نصيرة بن حراث، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAW”، نبيل عصاف.

وحسبما أوردته الوزيرة على صفحتها بفايسبوك، يأتي هذا اللقاء في إطار المشروع المتعلق بالتسيير المدمج للغابات والتنوع البيولوجي، من أجل التنمية المستدامة لمنطقة البيبان، خاصة بمنطقتي إيغيل علي ببجاية، وثنية النص ببرج بوعريريج.

وأضات الوزيرة، أن هذا المشروع الممول من طرف صندوق البيئة العالمية بـ 3.72 مليون دولار، والذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يهدف إلى تنفيذ الهدف 19 من الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

والذي ينص على الاستثمار في الأنظمة البيئية الطبيعية ذات القيمة العالية، من أجل تثمين الفروع الرئيسية للتنوع البيولوجي.

كما يهدف إلى الحفاظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية بغية تحسين إنتاج الأراضي الجبلية، ودعم قدرات السكان المحليين في الاستعمال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية، تضيف الوزيرة.