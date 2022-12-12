وزيرة البيئة تستقبل رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماسيمو داليما

استقبلت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الدكتورة سامية موالفي، مساء أمس الأحد، بمقر الوزارة، رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس الحالي لشركة Ernst & Young-Italy ماسيمو داليما.

وحسب بيان للوزارة، رافق موالفي في هذا الإستقبال، رئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، كمال مولا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق، مرفوقا هو الآخر بوفد رفيع المستوى من المتعاملين الاقتصاديين.

وجاءت الزيارة، في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا في شتى المجالات الاقتصادية الخضراء.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي وكذا الاقتصاد الدائري.