وزيرة البيئة تستقبل نائبًا برلمانيًا لبحث إنشغالات سكان سيدي بلعباس

إستقبلت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية سيدي بلعباس، السيد محمد مير.

وخلال هذا اللقاء، إستعرض النائب مجموعة من الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الوضع البيئي في الولاية. كما نقل انشغالات المواطنين المتعلقة بجودة الحياة والبيئة المحلية.

من جهتها، أشادت الوزيرة بالدور الفعّال الذي يؤديه نواب البرلمان في نقل اهتمامات المواطنين والمساهمة في طرح حلول واقعية تنبع من احتياجات المجتمع.

وأكدت على أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة. وتحسين الظروف البيئية في مختلف ولايات الوطن.