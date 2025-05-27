وزيرة البيئة تستقبل وفدًا عن جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات

استقبلت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، والمدير التنفيذي للجمعية ذاتها، عيسى زلماتي.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد تمحور اللقاء حول مرافقة القطاع للصناعيين والمنتجين الجزائريين في تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

وكذا المساهمة في الانتقال نحو اقتصاد دائري، لاعتماد نماذج إنتاج أكثر نقاء وصديقة للبيئة. من خلال دعم الوزارة للتحولات التقنية والبيئية داخل المؤسسات لتوفير التأطير والتوجيه الضروريين، من أجل تعزيز الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية، في إطار شراكة بنَّاءة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.