وزيرة البيئة: تسيير النفايات والإقتصاد الدائري يستحوذان على إهتمام الحكومة

قامت وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، أمس الأحد، بإفتتاح الندوة الافتراضية الأولى لصالح الجمعيات حول “المفاهيم العامة للتسيير المدمج للنفايات“.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تنظيم هذه الندوة، من قبل المؤسسة تحت وصاية الوكالة الوطنية للنفايات.

وأكدت الوزيرة، في كلمة لها، إن تسيير النفايات بصفة عامة والاقتصاد الدائري بصفة خاصة أصبح يستحوذان على اهتمام الحكومة.

وأرجعت دليلة بوجمعة، هذا الإهتمام، لما يدره هذا المجال من مداخيل إضافية على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب.

وشددت الوزيرة على ضرورة تعزيز العمل بين الهيئات والمجتمع نظرا للتحديات الجسام على مختلف المستويات.

وأشارت إلى ضرورة العمل جنبا إلى جنب لإطلاق مشاريع بما يضمن حقوق الأجيال القادمة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن والعيش في بيئة سليمة.

وفي الأخير، أكدت الوزيرة، إن هذه المناقشات، سيكون لها أهمية كبرى من أجل تطوير القطاع.

وتأتي هذه الندوة، في إطار تجسيد برنامج العمل السنوي المنبثق من إتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للنفايات وجمعيات المجتمع المدني.

وتهدف هذه الاتفاقيات، إلى تعزيز قدرات الإطارات الجمعوية في مجال تسيير النفايات.