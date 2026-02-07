وزيرة البيئة تشرف على إطلاق حملة لترشيد الاستهلاك والحد من التبذير

أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، اليوم السبت، رفقة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، بساحة البريد المركزي، على إطلاق الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك والحد من التبذير الغذائي خلال شهر رمضان، والمنظمة بالتنسيق بين وزارتي البيئة وجودة الحياة والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وبمشاركة مختلف القطاعات والهيئات المختلفة، ضمن مساعي الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن التبذير الغذائي، خاصة مايتعلق بارتفاع كميات النفايات المنزلية وانعكاساتها على المحيط البيئي.

وتهدف هذه الحملة إلى ترسيخ الوعي البيئي لدى المواطنين، وترسيخ السلوك الاستهلاكي الرشيد. والدعوة إلى اعتماد ممارسات مسؤولة، تقلل من التبذير وتسهم في التقليل من إنتاج النفايات وحسن تسييرها. لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

وشهدت الحملة تنظيم ورشات تفاعلية وتوعوية عبر الوكالة الوطنية للنفايات، والمعهد الوطني للتكوينات البيئية. تحت وصاية وزارة البيئة وجودة الحياة ، حيث تم التركيز على توضيح مخاطر التبذير الغذائي على المحيط البيئي. وأهمية تقليص النفايات من المصدر، فضلا عن التعريف بآليات الفرز الانتقائي. بما يسهم في ترسيخ ممارسات بيئية صديقة للبيئة خلال الشهر الفضيل.

