وزيرة البيئة تشرف على عملية تلقيح واسعة لموظفي قطاعها ضد كورونا

أشرفت وزيرة البيئة، الدكتورة سامية موالفي، اليوم الأربعاء، على إنطلاق عملية تلقيح واسعة، لموظفي ومستخدمي القطاع، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة.

وأطلقت العديد من الوزارات والهيئات العمومية والخاصة، حملات تلقيح واسعة، لفائدة موظفيها،والمواطنين، لتفادي الإنتشار الواسع لفيروس كورونا في سلالته الجديدة دلتا.

وتعرف الجزائر منذ أسابيع، ارتفاعا مخيفا لاصابات ووفيات الفيروس التاجي بالبلاد، وسط إجراءات صارمة من طرف الحكومة للتحكم في إنتشار الوباء.

وفي كلمة لها على هامش عملية التلقيح، قالت وزيرة البيئة، إن عملية التلقيح، جاءت طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، والذي دعا إلى إن تكون عملية التلقيح واسعة عبر مختلف مناطق الوطن.

وأضافت الوزيرة: “عملية التلقيح هذه أطلقتها وزارة البيئة منذ أيام على مستوى المديريات الولائية، لتتوج اليوم على المستوى المركزي بمقر الوزارة”.

وأشارت الوزيرة، إلى إن عملية التلقيح التي أطلقها قطاعها شملت أيضا عائلات الإطارات، مما يدل على العمل التحسيسي الذي يقوم به موظفي الوزارة.

وفي الأخير، شددت الوزرية على ضرورة الإلتزام بالإجراءت الوقائية لتفادي تفشي الفيروس كارتداء الكمامات والتعقيم والتباعد الإجتماعي، معتبرة إن عملية التلقيح وحدها غير كافية، كما دعت فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في عملية التحسيس بضرورة التلقيح ضد الفيروس التاجي.