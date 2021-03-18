وزيرة البيئة تعرض تجربة الجزائر في تحويل مفرغة واد السمار لمساحة خضراء على سفير كندا

استقبلت وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، اليوم الخميس، سفير كندا بالجزائر، کریستوفر ويلكي، بمقر الوزارة.

وقيم الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون الثنائي في المجال البيئي من خلال الاستفادة من التجربة الكندية.

واتفق الطرفان على تحضير اتفاقية إطار تسهل عملية التعاون وتبادل التجارب والخبرات.

ويخص هذا مجالات التنوع البيولوجي، المساحات المحمية المشاريع المندمجة المستدامة خاصة فيما يتعلق الكتلة الحيوية Biomasse لإستخراج الغاز الحيوي .

وقد عرضت الوزيرة تجربة الجزائرية في ازالة المفرغات وتحويلها الى مساحات خضراء يستفيد منها المواطن، ومثال عن ذلك مفرغة واد السمار.