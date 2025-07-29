وزيرة البيئة تقف على تجربة تثمين الطحالب البحرية بالعاصمة

وقفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الثلاثاء، على تجربة نموذجية في تثمين الطحالب البحرية بشاطئ ليدان (L’Eden) ببلدية بولوغين بالعاصمة، والتي تندرج ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري.

وحسب بيان لمصالح الوزارة، في إطار الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ من الطحالب البحرية. باشرت الوزيرة خرجة ميدانية لتنظيف الشواطئ، أين حلت صبيحة اليوم بمقر ولاية الجزائر. حيث كان في استقبالها عبد النور رابحي والي ولاية الجزائر، وأعضاء من البرلمان بغرفتيه، واللجنة الأمنية.

وفي مستهل زيارتها الميدانية، وقفت الوزيرة، على تجربة نموذجية في تثمين الطحالب البحرية بشاطئ ليدان (L’Eden) ببلدية بولوغين. والتي تندرج ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري.

حيث تهدف هذه التجربة إلى تحويل الطحالب إلى موارد ذات قيمة مضافة في مجالات متعددة. ما يعزز من فرص الاستثمار البيئي والابتكار المحلي في معالجة النفايات البحرية.

وأشارت الوزارة أن هذه الزيارة تندرج ضمن جهود تعزيز التنسيق الميداني بين القطاعات المعنية، من أجل حماية الشريط الساحلي وتحسين جودة الفضاءات البحرية خدمة للمواطن ورفاهيته.

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