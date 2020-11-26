وزيرة البيئة: تنصيب خلية عمل لمرافقة مشاريع المؤسسات الناشئة في مجال البيئة

قامت وزارة البيئة بتنصيب خلية عمل تسهر على مرافقة حاملي مشاريع المؤسسات الناشئة في المجال البيئي.

وجاء في بيان نشرته وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث على حسابها الرسمي على “فيسبوك “، أنها أشرفت مساء الأربعاء على تنصيب خلية عمل تسهر على توجيه مرافقة والإنصات للشباب حاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة والمصغرة المختصة في المجال البيئي.

وقالت بن حراث أن أبواب وزارة البيئة مفتوحة أمام جميع الشباب الطامحين في اطلاق مشاريعهم، مؤكدة على إستعداد مصالحها الوزارية لمرافقتهم.

للإشارة فقد تم خلال شهر فيفري الفارط إبرام إتفاقية إطار وشراكة بين وزارة البيئة والوزارة المنتدبة المكلفة بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

و تتمحور هذه الاتفاقية حول تعزيز مشاركة هذه المؤسسات في حماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة.

كما تم التأكيد، أن الهدف الأساسي منها هو خلق شركات مصغرة و ناشئة مختصة في جمع وفرز النفايات.