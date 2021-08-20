وزيرة البيئة تهنئ الجزائريين في اليوم الوطني للمجاهد

هنأت سامية موالفي، وزيرة البيئة، الجزائريين بمناسبة في الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني في 1955. ومؤتمر الصومام في 1956 الذين يصادفان يوم 20 أوت. والذين شكلا منعرجا حاسما في ثورتنا التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وأشارت “هذه الهجومات كتبت صفحة طويلة من كتاب مسيرتنا البطولية. أعطيا هذين اليومين لثورتنا المجيدة نفسا جديدا. بالتطبيق الدقيق لإستراتيجية فك الحصار وتعميم الكفاح المسلح وإعادة تنظيمه. مما يجعلان من يوم 20 أوت تاريخا يرتبط ارتباطا تسلسليا باستقلال وطننا المفدى. هذا الوطن الذي مهما كان لا ولن نفرط فيه، وسيبقى موحدا شعبا وأرضا كاملا غير منقوص، بإذن الله وبفضل أبنائه”.

وتابعت “إن التاريخ يستوقفنا لنتذكر بطولات أسلافنا وأمجادنا. مما يشجعنا ويقوينا من أجل العمل بجهد أكبر وبعزم أشد من أجل بناء جزائرنا وحمايتها من كيد الكائدين. خاصة ونحن نمر بوقت صعب، لكنه لن يضعفنا بل بالعكس سيقوينا أكثر ولن يفرقنا بل جمعنا ووحدنا أكثر وأكثر”.