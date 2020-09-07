وزيرة البيئة: توسيع شبكات مياه الصرف الصحي لوضع حد لمشاكل المصبات العشوائية

كشفت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، أنه سيتم توسيع شبكات مياه الصرف الصحي ووضع حد لمشاكل المصبات العشوائية.

وقالت الوزيرة في منشور لها عبر صفحتها على الفايسبوك، أن الإجراء جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضافت الوزيرة، أنها ترأست إجتماعا يتعلق بدراسة إزالة التلوث وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي بالمناطق الداخلية والجنوبية.

وانعقد الإجتماع رفقة وزير الموارد المائية أرزقي براقي والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ.

كما تم تخصيص جلسة عمل لدراسة الآليات الكفيلة بالإسراع في توسيع شبكة مياه الصرف الصحي ووضع حد لمشاكل المصبات العشوائية خاصة بولاية أدرار باعتبارها الولاية الأكثر تضررا من هذه المشكلة بغية رفع الغبن عن المواطن الذي يعاني منذ سنوات.