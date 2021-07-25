وزيرة البيئة تُطلق حملة موسعة للتعقيم عبر كامل التراب الوطني

أطلقت وزيرة البيئة، الدكتورة سامية موالفي، حملة واسعة للتعقيم والتنظيف عبر كامل التراب الوطني.

وتأتي هذه الحملة، بسبب التزايد المتصاعد لعدد حالات الإصابة لفيروس كورونا، ونظرا للارتفاع الغير مسبوق لعدد الوفيات المتأثرين بالوباء.وتدخل الحملة، في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان للوزارة، يشترك في هذه الحملة، والتي تحرص الوزيرة على متابعة سيرورتها شخصيا، المجتمع المدني وجميع المؤسسات تحت الوصاية التابعة للقطاع.